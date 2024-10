Marano, 30 giorni fa la morte di Corrado Finale: a San Castrese la messa in suffragio

346 Visite

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi, nella chiesa del santo patrono, a Marano, la messa in ricordo di Corrado Finale, il giovane di San Rocco travolto volontariamente da un’auto guidata da un suo coetaneo. Finale, che era alla guida di uno scooter assieme ad un suo amico, si schiantò in via Del Mare contro un palo della segnaletica stradale e perse la vita. Per quella vicenda è tuttora detenuto Aurelio Taglialatela, con l’accusa di omicidio volontario e tentato omicidio. In chiesa erano presenti familiari e tanti amici della vittima.













