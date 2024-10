331 Visite

Incidente in un palazzo in via delle Vergini, al centro di Roma. E’ caduto un ascensore in un edificio in cui c’è un cantiere. La vittima è un nigeriano di 47 anni. All’improvviso le cinghie di ancoraggio dell’ascensore si sono staccate.

Sul posto vigili del fuoco, polizia e polizia locale. Nell’impatto, secondo quanto si apprende da fonti della polizia locale, ci sarebbero due feriti, di cui uno molto grave.













