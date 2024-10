Napoli: guida senza casco e coltelli. Controlli dei carabinieri tra Chiaia e centro storico

242 Visite

I carabinieri della compagnia Napoli centro hanno setacciato le strade di Chiaia e del centro storico.

Durante il servizio straordinario di controllo del territorio hanno denunciato un 16enne. Il ragazzino – trovato a vicoletto Sant’Arpino – è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Continua l’azione di contrasto ai parcheggiatori abusivi con 4 persone denunciate sorprese nell’attività illecita, nonostante fossero già sottoposti a Dacur, tra via Orsini, via Imbriani e via Carducci.

Sono 41 le contravvenzioni al codice della strada in danno di autisti indisciplinati dove la fa da padrone la guida senza casco. Saranno 10 gli scooter sequestrati.













