Napoli sempre più violenta: notte di risse e accoltellamenti

Una notte di pura follia a Napoli, con un bilancio inquietante di risse, coltellate e spari tra cittadini stranieri che ha lasciato otto persone ferite in varie zone della città.

Il primo caso alle 2:20, quando i carabinieri della compagnia Centro sono stati allertati per alcune persone ferite presso l’ospedale Pellegrini. Ancora in fase di accertamento, si è appreso che un gruppo di cinque giovani, tra i 16 e i 20 anni, si sarebbe scontrato in una violenta rissa in piazza Cavour. Le loro condizioni non sono critiche e sono in attesa di referto.

Poco dopo, alle 3:50, il nucleo radiomobile dei carabinieri è intervenuto a piazza Garibaldi, dove un 18enne di origine marocchina è stato vittima di un’aggressione. Colpito alle gambe da ignoti con un coltello, il giovane è stato immediatamente portato all’ospedale Pellegrini. Anche in questo caso, le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita.

La situazione è ulteriormente degenerata pochi minuti dopo, quando i carabinieri sono stati chiamati in via Settembrini, dove un 50enne di origini srilankesi è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco. Colpito di striscio alla testa durante una sparatoria le cui dinamiche restano ancora da chiarire, l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso, dove anche lui non corre rischi.

Infine, alle 4:15, sempre nello stesso ospedale, è stata assistita un’altra vittima, un 42enne originario dello Sri Lanka, che ha riportato ferite da arma da taglio dopo un apparente tentativo di rapina mentre passeggiava in via San Liborio. Dimesso con 10 giorni di prognosi, ha subito una ferita all’addome e alla mano sinistra.

Le indagini sono attualmente in corso da parte dei carabinieri, che si trovano a dover ricostruire l’escalation di violenza avvenuta nella notte napoletana.













