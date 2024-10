Parco Ercolano, parte l’orario invernale. Per tutto ottobre e fino al 9 novembre visite al Teatro Antico

173 Visite

Dal 15 di questo mese parte l’orario invernale.

Per tutto ottobre e fino al 9 novembre visite al Teatro Antico

Con l’autunno al Parco Archeologico di Ercolano entra in vigore l’orario di apertura invernale, dal 15 ottobre cancelli aperti dalle 8.30 alle 17.00 (ultimo ingresso 15.30).

Diventa ancora più utile per godere al meglio della visita collegarsi al nuovo portale di Ercolano digitale e programmare dettagliatamente il percorso desiderato, senza dimenticare che il sito è sempre a disposizione con tanti contenuti multimediali per supportare visita o riflessioni successive all’esperienza diretta della città antica.

In attesa delle novità che accoglieranno i visitatori nei prossimi mesi, ancora per tutto il mese di ottobre e fino al 9 novembre sarà possibile visitare il Teatro Antico.

E’ qui che tutto ebbe inizio, quando il contadino di nome Ambrogio Nucerino, detto Enzechetta, scavando un pozzo, si imbatté in resti antichi. Sepolto dall’eruzione del 79 d.C., il Teatro Antico del Parco Archeologico di Ercolano, nel 1738, fu infatti il primo monumento ad essere scoperto nei siti vesuviani nel corso del Settecento.

Nella città di Resina, Enzechetta, casualmente, aveva fatto una scoperta sensazionale, e il pozzo da lui creato si trasformò in una macchina del tempo capace di trasportare in pochi minuti nell’antica città sepolta.

E’ questa la storia che invitiamo a rivivere con i nostri visitatori nel percorso esperienziale al Teatro Antico del Parco Archeologico, dove, scendendo di oltre 20 metri nel sottosuolo, tra i cunicoli borbonici, si avrà idea di dove prendevano posto gli spettatori – nella rispettiva zona della cavea in base alla posizione sociale – dove recitavano gli attori e dove sedevano gli ospiti di onore. Insomma una macchina del tempo per toccare con mano quanto questo luogo sia stato nel tempo attrattore; dopo aver ospitato gli spettatori, nel corso del Settecento e dell’Ottocento fu infatti luogo scelto dai colti viaggiatori che giungevano a Napoli da ogni parte d’Europa, divenendo tappa del Grand Tour, fino ai tempi moderni come luogo di rifugio durante la Seconda Guerra Mondiale.

e direttamente presso la biglietteria del Parco. Gli ingressi accompagnati al Teatro Antico si ripetono con un aperture bisettimanali, il mercoledì e il sabato, in gruppi di 10 persone con 6 appuntamenti dalle 9.30 alle 16.30, con visite accompagnate anche in lingua inglese. I biglietti potranno essere acquistati on line sul sito http://ercolano.coopculture.it e direttamente presso la biglietteria del Parco.

I visitatori del Parco sono anche invitati ad approfittare del biglietto cumulativo (parco e teatro) e degli abbonamenti entrambi a costi molto vantaggiosi. In particolare gli abbonamenti garantiscono l’accesso al Parco per un intero anno, diverse le categorie che possono avvalersene: famiglie, giovani, ma anche singoli visitatori che possono garantirsi l’accesso al Parco ad un costo molto contenuto per 365 giorni. L’abbonamento è nominativo e personale e consente accessi illimitati per 365 giorni dalla data di primo utilizzo,













