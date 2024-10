425 Visite

L’auto rubata nella notte di ieri a Posillipo è stata ritrovata dagli agenti del commissariato di Poggioreale-Ponticelli a Casoria, in via Nazionale delle Puglie, all’interno del complesso Seven store. Sul luogo sono subito arrivati Mario Giuffredi, l’agente del calciatore, e alcuni membri dell’agenzia Marat. Il portafogli di Politano non è stato rinvenuto.













