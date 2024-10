MARANO, DA COLONIA DI GIUGLIANO CON VISCONTI A COLONIA DI MUGNANO CON MORRA. IL COMUNE E’ NELLE MANI DEI MUGNANESI

200 Visite

Con l’ex sindaco Visconti, il Comune di Marano – per un po’ – era diventato colonia di Giugliano: due assessori e tanti riferimenti amministrativi con la terza città della Campania; con Morra, invece, un ulteriore passo indietro: Marano è oggi colonia di Mugnano Due assessori, Russo e Albanese, e l’ombra del consigliere regionale Porcelli che è ovunque e che ha avuto un peso anche con l’ex assessore Varriale e, naturalmente, anche con i Carandentes e la loro lista.

Albanese, ex capostaff del sindaco Sarnataro a Mugnano ed ex assessore, quanto resterà in carica a Marano? Poco, perché tra un po’ tutta la giunta si farà il cosiddetto “viaggio”. Chi glielo ha fatto fare? Bisogna chiederlo a lui.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews