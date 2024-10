Marano, Socrate-Mallardo: l’invito di Izzo ai genitori

Gentili genitori dell’ I.C. Socrate-Mallardo vi invito a candidarvi nelle liste della componente genitori alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio d’ Istituto per il triennio 2024-2027 organismo importante per la organizzazione della vita scolastica, in quanto unico organo deliberante. Fare parte attiva della vita scolastica dell’ istituzione deposta alla formazione culturale, umana e sociale dei vostri ragazzi è il dono più grande da fare ai vostri figli. Nella consapevolezza che sarete la linfa vitale per dare continuità alla fucina d’eccellenza di formazione culturale e umana rappresentata sul territorio dalla Socrate-Mallardo, per l’ alto profilo culturale del corpo docente e per l’ attenzione e la sensibilità che tutto il personale scolastico ha mei confronti degli allievi.no Le votazioni di terranno domenica 24 novembre dalle ore dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 25 novembre dalle ore 8,00 alle ore 13,30. Le eventuali candidature potranno essere mandate tramite posta elettronica al seguente indirizzo: naic8e700r@istruzione.it

Nota Prof Michele Izzo