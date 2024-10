Caserta, strangola e uccide la moglie davanti ai figli piccoli

A San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, un albanese trentenne ha ucciso la moglie 24enne strangolandola davanti ai due figli minori, di quattro e sei anni.

L’efferato delitto nell’abitazione della famiglia, in via Caravaggio 10. Il femminicida è stato arrestato dai carabinieri di Maddaloni che, una volta sul posto, lo ha trovato fermo davanti all’ingresso di casa sua, in stato confusionale. Ora i militari stanno indagando per ricostruire il movente dell’omicidio. L’uomo era incensurato, come la vittima, anche lei albanese.