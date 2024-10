Gran Premio Internazionale del Leone d’Oro di Venezia: riconoscimenti ad eccellenze napoletane

Il 4 ottobre scorso il Palazzo della Regione del Veneto ha accolto una cerimonia di grande prestigio: il Gran Premio Internazionale del Leone d’Oro di Venezia. L’evento, che dal 1947 celebra le arti e l’imprenditoria, ha visto la presenza di illustri personalità provenienti da diversi settori, unite dall’impegno e dalla dedizione al progresso del nostro Paese.

Tra i premiati spicca il Colonnello Claudio Mazzarese Fardella Mungivera, Vicecomandante della Legione Carabinieri Campania, che ha ricevuto una targa per il suo prezioso lavoro come scrittore anti-corruzione. La sua voce si è fatta eco di giustizia in un momento storico in cui l’integrità è fondamentale.

Il Generale di Brigata Paolo Borrelli, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, è stato insignito della Statua del Leone d’Oro per il suo impegno istituzionale, simbolo di dedizione al servizio pubblico e alla legalità.

Il mondo della moda ha trovato la sua rappresentanza in Germano Reale, stilista di fama, che ha ritirato una targa per i suoi meriti professionali. La sua creatività e visione hanno contribuito a elevare il settore moda italiano a livelli internazionali.

Un altro volto noto, Samuel Peron, ballerino di talento, è stato premiato con una targa per meriti professionali, un riconoscimento che celebra l’arte della danza e la passione che anima il suo lavoro.

Il Leone d’Oro per l’imprenditoria è stato consegnato al

Commendatore Vincenzo Puglia, il cui contributo al mondo degli affari è stato fondamentale per la crescita economica e l’innovazione.

Roberto Re Fondatore e Presidente di HRD Training Group, leader assoluto nel settore del coaching, è autore di libri e videocorsi besteseller. In oltre 25 anni ha formato circa 300 mila persone.

Alfonso Iaccarino, noto chef di Don Alfonso Iaccarino 1890, ha ritirato una targa per meriti professionali, un tributo alla sua abilità culinaria che ha reso la cucina italiana famosa in tutto il mondo.

Infine, il Cav. Nicola Di Filippo, Chef e Presidente delle Delegazioni Italiane Star Chef Golden Lion, ha ricevuto il collare e un riconoscimento per meriti professionali, un onore che sottolinea l’eccellenza gastronomica italiana.

Nel corso della cerimonia sono stati premiati anche molti altri protagonisti del panorama culturale e imprenditoriale. Il Gran Premio Internazionale di Venezia, con la sua lunga tradizione, continua a essere un faro di riconoscimento per coloro che, attraverso il loro talento e impegno, contribuiscono alla crescita e alla valorizzazione della cultura e dell’arte in Italia. L’ evento, dunque, non è solo una celebrazione, ma un invito a proseguire su un cammino di eccellenza e passione, che all’ombra del Vesuvio trova sempre le sue massime espressioni.

Angelo Covino