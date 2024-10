Lo sceriffo e la guerra interna al Pd per non farlo ricandidare

Sabato mattina al presidente la tazzulella ‘e cafè è andata di traverso quando ha letto su tre giornali diversi che altrettanti dirigenti del Pd hanno ribadito il divieto di ricandidatura. Sandro Ruotolo ha sfruttato l’arresto del presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri – fedelissimo di De Luca – per sparare dal baffone-laser: «È la dimostrazione che purtroppo il Pd è ancora un partito che ha delle clientele. Dobbiamo dire addio per sempre al partito delle fritture». Alfieri è soprannominato il “re delle fritture di pesce” da quando nel 2016 le aveva offerte ai concittadini per convincerli a votare “sì” alla riforma Boschi. Il baffo di Ruotolo, sul Fatto Quotidiano, è diventato incandescente: «Da quanti anni è in piedi il sistema di potere deluchiano? L’indagato di Caserta (Giovanni Zannini, ndr) non è iscritto al Pd, per esempio, ma è uno dei promotori della civica di De Luca. Siamo ancora nel pieno di un sistema clientelare, è ancora più urgente voltare pagina. Quando si concentra il potere, serve l’alternanza». Il baffone dem invero si prodiga in un triplo carpiato con arricciamento perché nel 2020 stava per lanciare la lista “I coraggiosi” proprio a sostegno di De Luca.