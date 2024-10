7 ottobre, un anno fa la strage che ha cambiato gli equilibri nel Medio Oriente

102 Visite

Ancora traumatizzato, combattendo su più fronti, Israele commemora l’attacco senza precedenti del movimento islamista palestinese Hamas sul suo territorio del 7 ottobre 2023 . Nel luogo del festival musicale Nova, dove sono state uccise almeno 370 persone, una folla radunata ha dato il via a queste cerimonie con un minuto di silenzio alle ore 6,29 (5,29 in Italia), ora in cui Hamas aveva lanciato il suo attacco sul sud di Israele. Il Presidente israeliano, Isaac Herzog, ha partecipato alla cerimonia insieme alle famiglie delle vittime. Più tardi, il primo ministro, Benjamin Netanyahu, parlerà alla nazione. Altre commemorazioni sono previste a Tel-Aviv e a Nir Oz, un kibbutz di cui una trentina di abitanti vennero uccisi e più di 70 presi in ostaggio e portati a Gaza .













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews