Giappone, Bagnaia vince da dominatore

Completa un weekend perfetto Pecco Bagnaia a Motegi e dopo aver vinto la gara Sprint del sabato si porta a casa anche il GP ‘classico’ della domenica, firmando il suo primo successo in carriera in Giappone in MotoGP. L’italiano recupera così altri cinque punti in classifica sul suo rivale diretto e leader del Mondiale Jorge Martin, che comunque dopo essere scattato dall’11esima posizione in griglia è bravo a limitare i danni e a portare a casa un buon secondo posto finale. Completa il podio l’altra Ducati di Marc Marquez, che ha resistito bene al tentativo di ritorno di Enea Bastianini, quarto dopo aver perso tanto tempo ad inizio gara alle spalle di Brad Binder.













