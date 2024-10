Nuova mini notte bianca a Pozzuoli, il centro si colora con la fiera degli hobbisti e la mostra dei pittori

146 Visite

Pozzuoli. «Formula che vince non si cambia». La mini notte bianca torna ancora nel centro storico di Pozzuoli insieme a una nuova fiera degli hobbisti che per il terzo sabato consecutivo coloreranno nuovamente piazza della Repubblica. Questa volta, però, con un valore aggiunto: la presenza dei pittori dell’associazione culturale “La Terra del Sole”, artisti che metteranno in mostra le loro opere attraverso una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto. L’evento è stato organizzato dal comune di Pozzuoli attraverso l’assessorato alle attività produttive che punta a valorizzare la figura degli hobbisti che a Pozzuoli hanno raggiunto quota 70 iscritti nell’unico albo di categoria presente in tutta l’area flegrea. L’appuntamento è per sabato 5 ottobre a partire dalle 18.

«E’ un format che piace alla gente e che riproponiamo ancora una volta nel centro storico, questa volta arricchendolo con la presenza di nuovi artisti che esporranno anche nella giornata di domenica – ha spiegato l’assessore alle attività produttive Titti Zazzaro – Come avevamo promesso, il nostro calendario di eventi si fa sempre più fitto per rendere sempre più appetibile la nostra città che è tornata a splendere». A fare da cornice all’iniziativa ci saranno, ancora una volta, i negozi e i locali del centro che resteranno aperti fino a notte fonda, mentre gli artisti bisseranno l’esposizione di dipinti anche domenica mattina.

«Stiamo mettendo in campo un’azione senza precedenti per ravvivare la Piazza nei mesi che storicamente sono i peggiori per i commercianti. Presenteremo alle associazioni di categoria, con le quali il dialogo è costante e proficuo, un programma di iniziative finalizzato ad attirare al Centro Storico persone di tutte le età, che possano apprezzare la nostra offerta commerciale e nel frattempo ammirare le nostre bellezze. Sono particolarmente soddisfatto dello spirito di collaborazione tra assessorati diversi e tra amministrazione e sindacati, stiamo lavorando tutti insieme solo ed esclusivamente per il bene della città» ha concluso il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.













