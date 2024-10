305 Visite

Solito delirio, traffico in tilt, da San Rocco in poi. La mattina, ma anche la sera: ieri tutti imbottigliati per ore anche a Città Giardino. La storia è arcinota: i lavori al corso Umberto, i ritardi, le problematiche. Tutto chiaro, sono le risposte che non ci sono, che sono assenti. E’ è il solito blah blah blah, insomma.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews