Esercitazione “EXE Flegrei 2024”, il 3 ottobre a Bagnoli un incontro con la cittadinanza

Giovedì 3 ottobre, alle ore 18.00, all’Auditorium della Porta del Parco di Bagnoli, si terrà un incontro con la cittadinanza, aperto a tutti senza prenotazione, sull’esercitazione per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei “EXE Flegrei 2024″ nel corso del quale saranno presentate le attività previste e le modalità di partecipazione.

Saranno presenti: il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Fabio Ciciliano, Il Prefetto di Napoli Michele Di Bari, i Presidenti delle Municipalità 8°, 9° e 10°, Nicola Nardella, Andrea Saggiomo e Carmine Sangiovanni, il Diretto dell’INGV Mauro De Vito, il Direttore Operativo per le emergenze del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Luigi D’Angelo, il Direttore Generale della Protezione Civile della Regione Campania Italo Giulivo ed il Dirigente del Servizio Protezione Civile del Comune di Napoli Pasquale di Pace.

Dal 9 al 12 ottobre si svolgerà, infatti, l’esercitazione nazionale per il rischio vulcanico ai Campi Flegrei con il coinvolgimento dei cittadini che, liberamente, intenderanno partecipare per testare le modalità di allontanamento assistito dalle aree di attesa, previste dal piano comunale, alle aree di incontro definite dalla pianificazione regionale di allontanamento.

L’esercitazione sarà preceduta, nel fine settimana del 5 e 6 ottobre da un’attività di comunicazione alla popolazione tramite gazebo informativi che saranno posizionati in alcuni punti strategici delle Municipalità interessate dal Piano.

Nell’ambito dell’esercitazione sarà, inoltre, testato, venerdì 11 ottobre alle 17.00, l’invio del messaggio IT-alert (sistema nazionale di allarme pubblico) inviato a quanti si troveranno nel territorio della Regione Campania.

Tutte le informazioni ed il form grazie al quale i cittadini potranno iscriversi per partecipare all’esercitazione sono sul sito del Comune all’indirizzo: http://www.comune.napoli.it/ EXEFLEGREI2024













