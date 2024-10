Investita e uccisa a Napoli: aveva 42 anni e aveva accompagnato i figli a scuola

554 Visite

E’ stata investita e uccisa da un’auto. È successo questa mattina a Napoli, in via Brin.

Secondo le prime ricostruzioni, la 42enne V.V. aveva appena accompagnato i figli a scuola quando è stata travolta da una Panda in arrivo. Sul posto le ambulanze ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare.

Gli uomini della Polizia locale stanno effettuando i rilievi.

Sabato scorso un uomo di 74 anni era morto dopo essere stato investito da un’auto guidata da un 31enne in via Cinthia, nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli.

Questo di oggi è il 21esimo incidente mortale del 2024 a Napoli.

La vittima è stata investita mentre, all’altezza del parcheggio Bri, attraversava in corrispondenza delle strisce pedonali. L’urto ha spinto in avanti di una decina di metri la donna che è deceduta sul posto, il 118 sopraggiunto sul luogo non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il conducente, un 22enne che bordo di una Fiat Panda percorreva la corsia riservata di via Alessandro Volta direzione San Giovanni, in stato di shock è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews