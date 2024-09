Villaricca, il “volo” di Francesca e le emozioni della serata

A soli 10 anni, Francesca Baiano, studentessa della scuola Italo Calvino, ha compiuto un gesto che resterà per sempre impresso nei cuori di chi ha avuto la fortuna di osservarlo. Con dolcezza e il coraggio di una vera guerriera, Francesca si è alzata al cielo come un angelo, portando con sé i sogni e le speranze di tutti coloro che le vogliono bene. Il suo volo è stato più di un semplice atto simbolico: rappresenta la purezza e l’innocenza di una bambina dal cuore grande, capace di illuminare il mondo con la sua grazia. Nella splendida cornice della manifestazione, immortalata in una bellissima foto, Francesca, circondata dall’affetto dei suoi genitori e degli assessori Simona Ferrante e Monica Di Marino, ha emozionato tutti con il suo sorriso dolce e sereno. Con ali morbide pronte a portarla in alto e indossando un abito celeste che la faceva brillare come una stella, ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore di tutti. “Francesca, ti ricorderemo sempre, anche dopo il tuo volo”, è stato il commento più sentito di chi ha assistito a questo momento speciale. Le dichiarazioni di Francesca: “Ho provato un po’ di tutte le emozioni: ansia, felicità, gioia, ma ne è valsa la pena. Mi raccomando, fatelo tutti, è stato bellissimo!” ha affermato Francesca con entusiasmo. Il Sindaco ha espresso parole di profondo apprezzamento per la giovane: “Francesca è stata bravissima. Ha incantato tutti con la sua voce limpida e forte e ha recitato benissimo il saluto al nostro Signore della Speranza. Mi ha fatto commuovere. Brava Francesca!” ha dichiarato il primo cittadino, aggiungendo i suoi complimenti ai genitori di Francesca, mamma e papà, e a Don Emanuele, che ha coordinato splendidamente il tutto. Un ringraziamento speciale è stato poi rivolto al Comitato dei festeggiamenti, per l’organizzazione della manifestazione e della processione, che si è rivelata un grande successo. Il Sindaco ha concluso il suo intervento con un saluto caloroso alle forze dell’ordine, sempre presenti e attive, che hanno vegliato con attenzione e garantito la sicurezza di tutti i partecipanti. Tra i presenti, è stato particolarmente colpito Salvatore Mautone, giovane attivo della Protezione Civile, che ha condiviso un commento commovente: “Francesca ti ricorderemo sempre, anche dopo il volo. Il tuo coraggio e la tua innocenza hanno toccato tutti noi, e il tuo volo rappresenta la speranza che ci guida. Sei stata un angelo per noi tutti, e questo momento resterà impresso nei nostri cuori per sempre”. Una manifestazione toccante che ha celebrato non solo la fede, ma anche l’unione della comunità, resa ancora più speciale dal gesto simbolico di Francesca, il nostro piccolo grande angelo.