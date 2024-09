Dossieraggio e spioni, le “amnesie” di De Raho

108 Visite

Lo smemorato Federico Cafiero de Raho le prova tutte per tirarsi fuori dallo scandalo dossieraggio. L’estremo tentativo di difesa, per cercare di dissipare il polverone suscitato dalla reticenza del’ex pm ora pentastellato ad ascoltare in antimafia Pasquale Striano e Antonio Laudati, va oltre il vecchio adagio «io non c’ero, e se c’ero dormivo». De Raho, infatti, non solo sostiene di essere vittima del verminaio ordito alla procura Antimafia, ma giura che non era lui il capo di quel gruppo di spioni accusato delle intrusioni illegali ai danni del governo e di tutto il centrodestra, usate come clava per eliminare l’avversario politico a colpi di esclusive giornalistiche.

Un sistema i cui protagonisti principali, secondo la Procura di Perugia, sarebbero Striano e Laudati, indagati in concorso per accesso abusivo alle banche dati e rivelazione del segreto con i tre cronisti di Domani, Giovanni Tizian, Nello Trocchia e Stefano Vergine. Proprio gli stessi Striano e Laudati che la Commissione parlamentare Antimafia di cui De Raho è vicepresidente, impegnata a fare luce sul presunto dossieraggio, vorrebbe convocare in audizione e che il pentastellato prova a tenere lontani da palazzo San Macuto, con l’appoggio del Pd.

Fonte Il Tempo













