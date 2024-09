Marano, la visita del prefetto e le considerazioni sui dati relativi ai reati

La venuta del Prefetto di Napoli sua Eccellenza Michele Di Bari dopo gli atti delittuosi che hanno visto spezzare la vita a un diciannovenne è stata una atto di sensibilità verso il territorio a Nord di Napoli. Come anche la presenza sul territorio di Marano dell’ operazione ” alto impatto” dei giorni susseguenti la venuta del Prefetto è da salutare positivamente. Una riflessione però va fatta sulla diminuizione dei reati sul territorio di Marano secondo casistica. Va detto subito che spesso reati quali il furto di macchina non vengono più denunciati perché spesso si ci rifuggia nel deprecabile metodo del “cavallo di ritorno” da parte del proprietario dell’ automobile. Anche i furti dei degli esercenti pubblici e in civili abitazioni sono soventi sul nostro nel nostro territorio. Per non parlare del reato di spaccio di droga che vede zolle del territorio di Marano occupate da criminali che attendono alla sicurezza e salute dei nostri ragazzi. Molti anche i reati di genere che vedono tante famiglie vivere un incubo e un dramma che si consuma giorno dopo giorno. Tanti anche i reati di non rispetto del codice della strada si guida i motocicli senza casco, le automobili con il cellulare appiccicato all’ orecchio nei migliori dei casi ,quando non sì è alla giuda con gli occhi appiccicati allo Smartphone scrivendo messaggi. Basti girare per la città per rendersi conto dell’ emergenza giovanile, con ragazzi e ragazzini che vivono allo sbando ( e l’ ultimo atto delittuoso ne è testimonianza) arrecando poca tranquillità e sicurezza al cittadino, che viene spesso molestato. Questo lo spaccato del nostro vivere a Marano e che ci racconta di un territorio che ha bisogno di una vera rivoluzione culturale in primis ma anche di più presenza dello Stato. Ci sarebbe la necessità istituire un Commissariato di Polizia da supporto alla Compagnia dei Carabinieri e al Comando della Polizia Locale che hanno un organico sottodimensionato che non può soddisfare la richiesta di che vengono da un territorio così vasto. Dare forza alla macchina comunale con lo sblocco del turnover, con nuove risorse economiche ( nonostante il dissesto finanziario), affinchè il cittadino trovi risposte immediate e alle proprie esigenze. Questo l’ aiuto che si chiede allo Stato, con la consapevolezza che spesso le casistiche sono meri numeri non corrispondenti alla reale situazione di un territorio come quella di Marano.

Michele Izzo consigliere comunale