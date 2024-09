Frattamaggiore, scontro auto-scooter: morto 17enne

423 Visite

Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caivano sono intervenuti a Frattamaggiore, in via Roma, per un incidente stradale mortale.

Poco prima, e per cause ancora in corso di accertamento, una Jeep avenger con alla guida un 20enne impattava contro uno scooter con in sella un 17enne e un 16enne.

Il 17enne è stato trasferito in codice rosso nell’ospedale di Frattamaggiore dove decedeva. Il 16enne è in terapia intensiva in pericolo di vita.

La salma, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stata sequestrata per l’esame autoptico. I mezzi sono stati sequestrati.













