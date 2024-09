“Siamo gli amici di Giugliano, mettetevi in ​​regola”: così il clan Mallardo estorceva denaro ad imprese edili e piccoli commercianti

333 Visite

Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Giugliano al termine di indagini coordinate dalla Dda partenopea. Il gip del Tribunale di Napoli contesta, a vario titolo, i reati di associazione di tipo mafioso nonché di tentate estorsioni aggravate dal metodo mafioso. Si tratta di Giovanni Di Cicco, 62 anni, di Vincenzo Strino, che a breve compirà 57 anni, di Sabatino Cimmino, 44 anni, e di Antonio Russo, 55 anni. Le estorsioni sarebbero state tentate il 3 e il 26 settembre 2018 ai danni di imprese che stavano lavorando in località Varcaturo di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli.

Origine delle indagini

In particolare le indagini si erano incentrate sulla figura di OLIMPIO Michele, detto Micaluccio ‘o bambularo, all’epoca dei fatti sottoposto a regime di detenzione domiciliare in Busano (TO), il quale, allorquando si recava in Giugliano in Campania con cadenza quasi mensile in virtù dei permessi che gli venivano concessi dal Tribunale di Sorveglianza di Vercelli, gestiva in prima persona il sodalizio fornendo indicazioni sulle attività illecite da compiere nonché amministrando la cassa del clan, alimentata con le entrate provenienti dalle attività illecite – prevalentemente attività estorsive – e destinata, principalmente, al sostentamento degli affiliati liberi e detenuti ed al pagamento delle spese legali.

Nel corso delle indagini svolte dalla DIA di Napoli era emerso altresì che nella gestione del clan l’OLIMPIO si avvaleva di una serie di soggetti, in particolare di CECERE Stefano, suo luogotenente nel territorio di Giugliano, il quale eseguiva le sue direttive e gestiva la cassa in sua assenza e per suo conto, e di QUARANTA Mario, che gestiva, prevalentemente, le attività criminali, in particolare le estorsioni, nel territorio dì Licola, Varcaturo e Lago Patria.

Le intercettazioni mettevano in evidenza anche le posizioni di altri soggetti che ponevano in essere una serie dì condotte che favorivano l’azione del clan ed in particolare venivano utilizzateper individuare e contattare gli imprenditori da sottoporre ad estorsione.

Più in particolare le indagini avevano evidenziato che l’OLIMPIO si avvaleva di PIROZZI Angelo, suo autista ed uomo di fiducia; PlROZZI Vincenzo, suo tramite per i contatti con CECERE Stefano; MALLARDO Francesco, anch’egli suo uomo di fiducia, nonché strettamente legato alle famiglie del defunto MALLARDO Feliciano e di NAPOLITANO Francesco, esponente di vertice del clan, detenuto in regime dì 41 bis: nonché di un’altra serie di soggetti.

I destinatari delle estorsioni

Non solo commercianti e grandi imprese, a finire nel mirino dei Mallardo anche ditte edili a lavoro per la realizzazione o ristrutturazione di villette o appartamente. Una permeabilità spaventosa degli uomini del clan. Il metodo sempre lo stesso i Mallardo arrivano laddove c’è da guadagnare ed estorcere e chiedono denaro in cambio di «tranquillità». I gregari del clan si spartivano le aree del territorio da monitorare. E di fatto ci sono i gruppi del centro storico e quelli che gestiscono estorsioni e affari lungo la fascia costiera, tra Licola, Varcaturo e Lago Patria. I Pm della Dda di Napoli hanno appurato che Giovanni Di Cicco e Vincenzo Strino si occupavano dei cantieri del centro. Il gruppo avviava il monitoraggio di notte e individuavava tutte le zone di particolare interesse per poi mettere in atto la strategia criminali finalizzata ad ingrassare le casse del clan. La canonica frase utilizzata era la seguente «Siamo gli amici di Giugliano, mettetevi in ​​regola».

Fatti inquietanti

L’inchiesta pone in evidenza anche un altro aspetto. In particolare il clan non era felice della presenza sul territorio di ditte di altri territori. E di fatto quando scoprono che operava su di un cantiere una ditta di Quarto le frasi pronunciate dagli esponenti del sodalizio sono le seguenti: <<( ..ve ne dovete andare, vi dovete rivolgere agli amici di Varcaturo …. avete capito? Andiamocene … oè non ci tornare a venire … dici a “questo qua” che viene a Varcaturo”)>>.

Ciò che emerge dalle indagini è la capacità del clan di operare a tutto campo sui cantieri del territorio. Pochi uomini in grado di garantire tanti soldi alla cassa comune per finanziare le spese del sodalizio criminale. Solo grazie ai Carabinieri si è riusciti ad ottenere questo risultato eppure la polizia locale, quella gestita dal Comune, avrebbe potuto fare di più anche perchè si ha contezza dei cantieri, avendo lo stesso ente rilasciato permessi e titoli edilizi. Siamo sempre più convinti che una commissione d’accesso vada inviata al Comune di Giugliano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews