Commozione, folla, un lancio di palloncini bianchi alla fine della cerimonia. E’ andato in archivio poco fa l’esequie di Corrado Finale, travolto e ucciso volontariamente, sette giorni fa, da un coetaneo, Aurelio Taglialatela. I funerali si sono tenuti nella chiesa del santo patrono di Marano. In prima fila i genitori di Corrado, i parenti e gli amici che lo hanno ricordato in più occasioni in questi giorni.













