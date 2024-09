26enne difende una donna durante una rapina e viene accoltellato a morte

484 Visite

Un ragazzo di 26 anni è morto nella notte a Mestre nel tentativo di difendere una donna da una rapina. Giacomo Gobbato, questo il suo nome, ha perso la vita in Corso del Popolo intorno alle 23 di ieri sera, accoltellato da un rapinatore, subito fermato dalle forze dell’ordine. A confermare la notizia è il centro sociale Rivolta: «Questa notte due nostri compagni sono stati accoltellati mentre difendevano una donna che stava subendo una rapina. Uno ha riportato gravi ferite e uno ha perso la vita – si legge in un post del centro sociale – questo per noi è il tempo del dolore. Troppo dolore, un dolore che toglie le parole. Quello che pensiamo, tutto quello che proviamo, troveremo il modo di dirlo». «C’è un colpevole – scrivono ancora – è una persona, una singola. Non importa dove sia nato o di che colore abbia la pelle. E tutto questo succede in una città abbandonata da anni a se stessa. Non accettiamo strumentalizzazioni. E non le accettiamo per Giacomo che sarà sempre con tutti noi e per Sebastiano che è con il cuore a pezzi».













