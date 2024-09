Napoli, Castellammare e Giugliano, emessi 6 Daspo

Il Questore di Napoli ha adottato 6 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura.

In particolare, tre provvedimenti, della durata di un anno, sono stati irrogati nei confronti di altrettanti soggetti in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Bologna del 25 agosto presso lo Stadio “Diego Armando Maradona”. Nello specifico, due di essei erano stati denunciati per scavalcamento in occasione di manifestazioni, mentre il terzo per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Altri due DASPO, di 1 e 2 anni, sono stati emessi nei confronti di un 37enne ed un 62enne che, durante l’incontro di calcio Giugliano Calcio 1928- Taranto, disputatosi lo scorso 23 agosto presso lo stadio “A. De Cristofaro” di Giugliano in Campania, all’interno di un parcheggio ubicato nelle immediate vicinanze del complesso sportivo, erano stati sorpresi ad accendere fuochi d’artificio senza autorizzazione ed uno dei due era stato sopreso anche con un coltello a farfalla; pertanto, entrambi erano stati denunciati per accensioni ed esplosioni pericolose, possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive; il 37enne era stato, altresì, denunciato per detenzione di oggetti atti ad offendere.

Ancora, un provvedimento, della durata di 2 anni, è stato irrogato nei confronti di un 19enne che, lo scorso 14 settembre, durante l’incontro calcistico Juve Stabia-Palermo, svoltosi presso lo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, aveva tentato di invadere il terreno di gioco arrampicandosi ad una recinzione ed aveva lanciato anche un pezzo di tubo in plastica verso i calciatori della squadra ospite durante la fase del riscaldamento ai margini del campo senza però riuscire a colpirli, danneggiando, altresì, una telecamera del sistema V.A.R.

Pertanto, lo stesso era stato immediatamente identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria.