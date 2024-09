PD. Ottomila firme a Napoli contro l’autonomia differenziata

173 Visite

Si conclude questo week end la raccolta firme promossa dai circoli del Partito Democratico dell’area metropolitana di Napoli per il referendum contro l’autonomia differenziata. Al momento sono circa 8mila le firme raccolte nella città di Napoli e in tutta l’area metropolitana nel corso delle iniziative e dei banchetti organizzati dai circoli Dem in quella che la stessa segretaria nazionale Elly Schlein ha definito “un’estate militante”, chiamando il partito a difendere l’unità nazionale e a contrastare una riforma, targata Lega, che nella sua forma attuale mira ad aumentare le disuguaglianze tra i territori e a mettere a rischio l’unità nazionale.

“Il risultato ottenuto è la dimostrazione di come il nostro partito, attraverso l’impegno degli iscritti e dei simpatizzanti, sia riuscito a mobilitare migliaia di cittadini su un tema cruciale per il futuro del nostro Paese. Fin dall’inizio, il Partito Democratico ha espresso una chiara e ferma contrarietà al progetto di autonomia differenziata. La raccolta di circa 8mila firme nella sola area metropolitana, alle quali vanno aggiunte le tantissime altre adesioni online, rappresenta una chiara risposta al tentativo di frammentare l’Italia attraverso l’autonomia differenziata, che rischia di aumentare le disuguaglianze tra Nord e Sud, tra grandi città e aree interne. Ma non ci fermiamo qui, continueremo a essere presenti sui territori per spiegare ai cittadini l’importanza di una battaglia che riguarda tutti noi” – ha dichiarato Giuseppe Annunziata, segretario metropolitano del PD Napoli.

“Desidero ringraziare ogni singolo militante, iscritto e simpatizzante che ha contribuito a questo straordinario risultato, che ha dimostrato che quando il partito è unito e radicato nei territori, riesce a portare avanti battaglie fondamentali per la giustizia sociale e l’uguaglianza” – sottolinea Vito Lombardi, responsabile per l’organizzazione del PD metropolitano.















