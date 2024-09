Influenza, al via le vaccinazioni regione per regione

103 Visite

Con l’autunno alle porte, l’Italia si prepara a una nuova battaglia contro l’influenza. Gli esperti prevedono una stagione particolarmente intensa e, mentre l’ombra del Covid-19 incombe, il Ministero della Salute ha già pronta la nuova circolare sulla campagna vaccinale anti-Covid.

Intanto, per fronteggiare il virus influenzale, l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha autorizzato ben otto vaccini, tutti aggiornati secondo le ultime indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. La campagna vaccinale, gratuita per le categorie a rischio (over 60, donne in gravidanza, bambini, malati cronici, etc.), sarà avviata a partire da ottobre, anche se le date precise variano da regione a regione.

Un ruolo chiave sarà svolto dai medici di famiglia, chiamati a somministrare i vaccini e a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione. “Per garantire una copertura vaccinale ottimale”, sottolinea Silvestro Scotti, segretario nazionale della Fimmg, “è fondamentale che i vaccini siano disponibili negli studi medici già a inizio ottobre”.

I dati provenienti dall’Australia, dove la stagione influenzale è già in corso, non sono affatto rassicuranti. Gli esperti temono un’epidemia particolarmente aggressiva, sottolineando l’importanza di vaccinarsi per proteggere sé stessi e i più fragili.

Cosa cambia rispetto allo scorso anno? Rispetto alla scorsa stagione, la novità principale è rappresentata dall’aggiornamento dei ceppi virali contenuti nei vaccini, che sono stati selezionati in base alle ultime evidenze scientifiche. Inoltre, è stata confermata la raccomandazione alla vaccinazione per gli over 60 e per le altre categorie a rischio, considerato il persistente rischio di complicanze, soprattutto in presenza di altre patologie.

