Sinner è il re degli Us Open: battuto Fritz in tre set

“Amo il tennis, mi sono allenato tanto per questo palcoscenico, ma c’è una vita fuori di qui. Dedico questo premio a mia zia che non sta bene al momento e non so quanto ancora sarà nella mia vita. È stata una persona importante nella mia vita e se c’è un augurio che posso fare a tutti è la salute». Emozionato e commosso Jannik Sinner durante la cerimonia di premiazione degli Us Open. Il primo del mondo ha battuto in finale Taylor Fritz 6-3 6-4 7-5 e si è aggiudicato la coppa.













