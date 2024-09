Pioggia e crollo termico: primo assaggio di autunno

238 Visite

“Ci sarà un’interessante fase autunnale con piogge su gran parte delle regioni anche abbastanza intense e fredde correnti altlantiche”: con queste parole il colonnello Mario Giuliacci ha aggiornato gli italiani sulle ultime previsioni meteo. Pare che sia arrivato il momento di un netto cambio di passo. A settembre, infatti, il grande caldo inizierà a battere in ritirata. Almeno fino al 22 del mese corrente. Nella prima fase, tra l’8 e l’11 settembre, “un ciclone in arrivo dal Marocco raggiungerà il Nord, richiamando venti temporaleschi dalla Francia. Lunedì raggiungerà anche il Sud”, ha spiegato l’esperto in un video pubblicato sul canale YouTube Meteo Giuliacci .

La seconda fase, invece, prevede l’arrivo di un “possente ciclone freddo dal Sud della Groenlandia”. Che cosa dobbiamo aspettarci? “Rovesci e temporali tra il 12 e il 15 di settembre su tutta l’Italia e tanta pioggia”, ha assicurato il celebre fisico dell’atmosfera. La terza fase, quella compresa tra il 16 e il 22 del mese corrente, vedrà invece lo spostamento del ciclone verso la Grecia e verso la Turchia “lambendo le regioni del medio-Adriatico, dove sono previsti ancora temporali”. Tra il 19 e il 22, infine, “potrebbe esserci bel tempo su tutta l’Italia perché un ciclone riuscirà a toccare gran parte della temperatura”. Per quanto riguarda le temperature, queste subiranno “un crollo anche di 10 gradi”, ha aggiunto Giuliacci.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews