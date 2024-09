Giugliano-Cavese: 0-0. Pari giusto al De Cristofaro

133 Visite

Pari giusto al De Cristofaro. Il Giugliano gioca bene nei primi venti minuti, poi è la compagine di Di Napoli, ex di turno, a mettersi in mostra. Gara di sostanza e sacrificio, quella dei bianchi di Cava dei Tirreni, che riescono – in non poche occasioni – a rendersi anche pericolosi in zona gol. E’ di Padula il primo squillo di giornata: l’attaccante del Giugliano svetta di testa, ma Boffelli si supera. Gli ospiti rispondono con Fella e Maffei. Ritmi più blandi nella ripresa. La migliore occasione è dei padroni di casa, che spingono molto nel finale del match. Punizione di De Rosa e palla che si stampa sulla traversa. Fella è il migliore tra gli ospiti, delude Ciuferri.













