Verzeni: per il legale della famiglia è omicidio premeditato e non un raptus

Moussa Sangare è uscito di casa con l’intenzione di uccidere e non ha accoltellato Sharon Verzeni per un raptus, secondo quanto finora emerso dall’inchiesta della Procura di Bergamo. Lo sostiene l’avvocato della famiglia, Luigi Scudieri, in una nota.

