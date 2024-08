Popolarità e gradimento, Meloni piace al 58 per cento degli italiani

213 Visite

Il 57,9% degli italiani ritiene che Giorgia Meloni sia un leader maturo, dato in crescita del 3,1% rispetto al 2023. Mentre il 58,2% la “promuove” come Presidente del Consiglio. Non male per la premier che tra poco toccherà il traguardo dei due anni dal mandato che gli italiani le hanno affidato. Il sondaggio realizzato da Lab21.01 è stato illustrato a “La Piazza”, forum di dibattiti politici organizzati da Affariitalaini.it. Vari sono gli aspetti presi in considerazione per valutare la fiducia nella presidente del Consiglio.

Cresce la fiducia nella Meloni premier Il sondaggio Lab21.01

Le percentuali variano a seconda dell’ambito sul quale sono state poste le domande. Per esempio, l’operato del suo governo è giudicato positivamente dal 50,8% della popolazione. Un’altro quesito verteva sulla durata dell’esecutivo: il 59,2% ha la sensazione che il governo durerà per tutti e cinque gli anni della legislatura. Alla domanda su quali siano i punti di forza di Giorgia Meloni e del suo governo i giudizi si differenziano. Il merito prioritario per la maggior parte degli intervistati è la politica sul lavoro che sta dando i suoi frutti. Dopo l’era dei sussidi a pioggia di grillina memoria, proprio venerdì l’Istat ha consolidato i numeri già positivi sull’occupazione: a luglio si registra un nuovo record di occupati, donne in primis.

Cosa apprezzano gli italiani della premier Meloni

Dunque, il lavoro prima di tutto è un merito che gli italiani attribuiscono alla nuova era instaurata dal governo. A un altro campione piace la grande attenzione ai temi della sicurezza personale e delle infrastrutture. Meno felici i giudizi sulla scarsa competitività degli stipendi e sulle pensioni: ambiti, infatti, sui quali l’esecutivo sta lavorando con determinazione in vista della manovra economica: “La strada intrapresa è quella giusta. Ora andiamo avanti”: è lo spartito indicato dal vertice di governo, che si è dato obbiettivi importanti di legislatura. Non sfuggirà il dato macroscopico di questa rilevazione di Lab21.01: a due anni dall’insediamento del suo governo, Giorgia Meloni continua a piacere e infondere fiducia. Non succedeva da anni che la luna di miele con gli elettori con un governo durasse così a lungo. Nulla hanno portato fake e veleni alla cascina delle opposizioni. Piepoli realizzò qualche mese fa un sondaggio il Giornale attestando come fosse la prima volta che un governo in carica da quasi due anni mantenesse così alti livelli di consenso.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews