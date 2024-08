Napoli, altro grave incidente: muore 37enne padre di cinque figli

613 Visite

Ennesimo incidente, ennesimo morto per un incidente stradale, ed è il terzo in meno di tre giorni. A perdere la vita, questa mattina, e’ stato un centauro, 37enne Ciro Russo, padre di cinque figli; percorreva via Campana, tra Napoli e il comune di Pozzuoli, quando, per cause ancora da accertare, si e’ schiantato contro due auto.

Le sue condizioni sono apparse subito disperate. In ospedale, al San Paolo, l’uomo e’ gia’ arrivato senza vita.

Due giorni fa sono morti, sempre per incidenti sulle due ruote, Francesco Palmieri, in via Ripuaria tra i comuni di Qualiano e Giugliano, e Alessandro Guida, in via Manzoni a Napoli.













