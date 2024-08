Caivano, Acerra, Afragola: continuano i servizi ad alto impatto della Polizia Metropolitana di Napoli

83 Visite

Continuano i servizi ad “alto impatto” della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Ecco il contributo

Stamane, circa 150 operatori delle diverse forze dell’ordine hanno eseguito numerose perquisizioni nel Comune di Caivano, e in particolare nell’area del “Parco Verde”, nell’ambito delle operazioni interforze “Alto Impatto” a Caivano, disposte dalla Prefettura di Napoli e coordinate dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli.

L’attività congiunta ha visto la partecipazione del personale della Squadra Mobile di Napoli, del Commissariato di Afragola e Acerra, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Reparto Prevenzione Crimine Campania; dei Carabinieri del gruppo Castello di Cisterna, della Squadra di Intervento Operativo e delle Aliquote di Pronto Intervento nonché degli operatori della Guardia di Finanza con il Gruppo Pronto Impiego, del Gruppo di Frattamaggiore e del Nucleo di Polizia economico-finanziaria, della Polizia Metropolitana di Napoli e dei Vigili del Fuoco.

Nell’ambito di questa operazione, gli agenti del Corpo di Polizia della Città Metropolitana hanno effettuato controlli di polizia ambientale e controlli stradali. In particolare, hanno controllato 72 veicoli, identificato 83 persone e contestato 26 violazioni del Codice della Strada, tra cui 8 sospensioni di veicoli dalla circolazione, 4 veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa, un veicolo immesso nella depositeria del Custode acquirente per essere alienato perché sorpreso a circolare nonostante fosse già sequestrato per mancanza di copertura assicurativa, 5 patenti ritirate, 3 guida senza patente. Sono state, altresì, controllate 3 attività produttive, di varia tipologia, di cui una sottoposta a sequestro poiché priva delle relative autorizzazioni elevando, complessivamente, sanzioni per un totale di 21 mila euro.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti