LAVORO. SILVESTRO (FI): GRANDE RISULTATO PER 800 DISOCCUPATI NAPOLETANI

“Grandissimo risultato per circa 800 disoccupati napoletani. Con il protocollo d’intesa stipulato in

Prefettura tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali, il Comune di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli, la Direzione Generale delle politiche attive del lavoro del Ministero del Lavoro é stato adottato il decreto di approvazione del progetto “Disoccupati e inoccupati di lunga durata di Napoli”. Un importante investimento per un importo complessivo pari a quasi 8 milioni di euro. Un risultato raggiunto grazie all’ottimo lavoro del Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, che dal primo giorno ha lavorato, sempre in sinergia con le istituzioni nazionali e locali, per dare risposte concrete alla città di Napoli ed ai napoletani”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro.