Marano, scuola a San Rocco. Izzo: “Epilogo scontato”

La problematica della Scuola di S. Rocco è rimasta invasa, in quanto a tutt’oggi vi è stato solo il condono dell’ Immobile per civile abitazioni,senza cambio di destinazione uso e senza adeguamenti in base al Dlgs 81 del 08 lasciando la struttura scolastica di S. Rocco come era qualche mese fa. Ancora una volta anche su questa problematica vige la famigerata regola del Gattopardo:”si cambi tutto affinché nulla cambi” a buona pace delle famiglie degli alunni,degli insegnanti e del personale tutto della scuola.

Ancora una volta mio malgrado ci avevo visto giusto.

Questa eventuale,ulteriore disfatta mette in evidenza la poca incisività di tutto il consiglio comunale e la poca chiarezza dei vertici dell’ amministrazione comunale che non può raccontare frottole alla città.

Con la stessa consapevolezza delle tante difficoltà in cui versa l’ ente comunale vi è la certezza che gli alunni di San. Rocco hanno il diritto a una scuola degni di questo nome.

Michele Izzo consigliere di opposizione













