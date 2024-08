Napoli, Osimhen e Mario Rui fuori rosa: non inseriti nella lista consegnata in Lega

302 Visite

Il Napoli ha escluso Victor Osimhen dalla lista consegnata alla Lega Serie A per la stagione 2024/25, al termine della sessione di mercato estiva. Fuori anche il terzino portoghese Mario Rui. L’attaccante nigeriano in rotta con il club ormai da tempo alla fine è rimasto al Napoli non essendosi concretizzate tutte le trattative intraprese dal Napoli per la sua cessione, in particolare quelle con il Chelsea e con il club saudita dell’Al Ahli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews