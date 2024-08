MARANO, TANTI ARRESTI E LATITANTI ASSICURATI ALLA GIUSTIZIA: MA IL SILENZIO DELLA POLITICA E’ SPAVENTOSO

1.327 Visite

18 arresti per spaccio a Marano, due latitanti assicurati alla giustizia dopo anni di ricerca e altre operazioni contro la microcriminalità. Assicurati alla giustizia gli assassini del povero Giaccio. Negli ultimi mesi è stato incessante il lavoro dei Carabinieri e dalla magistratura antimafia partenopea che ha, tra l’altro, risolto casi spinosissimi come quelli legati all’omicidio di Vigna e Pastella (entrambi affiliati al clan di Mariano Ricco) e degli innocenti Tammaro Solli e Giulio Giaccio. Meritorio il lavoro del pm della Dda di Napoli Giuseppe Visone, del pool antimafia e di chi l’ha preceduto (una tra tutte l’attuale sostituto procuratore di Napoli Nord Maria Di Mauro).

L’ultima operazione in ordine cronologico è stata quella che ha portato all’arrestato del latitante Pasquale Cesaro, broker della cocaina dal Sudamerica a Napoli, ricercato da un anno, è ritenuto vicino al clan Nuvoletta-Orlando-Polverino. In sua compagnia anche Luigi Baiano, alias “Caramella, noto esponente di spicco della mala marenese che è finito ai domiciliari per procurata inosservanza della pena. Baiano era in sua compagnia nella villa dove Cesaro è stato arrestato. Non a caso i due sono stati intercettati a pochi metri dalla Villa bunker, confiscata a Giuseppe Polverino e ora passata nel patrimonio indisponibile del Comune di Marano.

Certo, molto si potrebbe e si dovrebbe fare ancora: a Marano occorrerebbe maggiore pressione territoriale, maggiore presenza delle forze dell’ordine, bisognerebbe lavorare molto di più sui colletti bianchi e bisognerebbe tener d’occhio maggiormente alcune attività commerciali e gli abusi edilizi. Non lo si fa per tante ragioni: carenze di organico, scarsa conoscenza del territorio e per questioni che in questa sede non possono essere discussi.

Ad ogni modo qualcosa in questi ultimi tempi è stato fatto. Eventi, dunque, che la politica e i maggiori protagonisti della società civile avrebbe dovuto accogliere con unanime soddisfazione, facendo emergere la propria soddisfazione rispetto ad operazioni che hanno sottratto alle strade del territorio pericolosi criminali, e invece, non una parola da parte degli amministratori locali, molti di questi, fino a pochi mesi fa si dichiaravano per la legalità e ora si rifugiano in un mortificante silenzio. Silenzio fragoroso anche da parte di quella sinistra più estrema che ha fatto della lotta alla camorra una delle sue bandiere, salvo poi trovarsi il condannato per camorra in casa (vedi capitolo Bertini).

Qualche componente della Giunta, accompagnato da altrettanti consiglieri, si è persino recato dal Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, per chiedere maggiori interventi sul territorio. E poi, quando si fa qualcosa, tutti muti.

Duole ancora una volta sottolineare che l’importanza delle operazioni, che hanno inflitto un durissimo colpo – l’ennesimo ai clan del territorio, è stata riconosciuta ancora una volta solo da Terranostranews. Gli altri, pseudo professionisti dell’anticamorra, in concreto non si vedono e non si sentono. Non solo sul fronte arresti, ma anche sul fronte delle tante segnalazioni di carattere politico e in ordine a tanti contatti sospetti tra quel mondo e quello dell’imprenditoria deviata.













