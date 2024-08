2.413 Visite

Incidente mortale a Giugliano, i carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato, per omicidio stradale, Francesco D’Alterio, nato a Napoli il 12 maggio del 1977. Era l’uomo alla guida, senza patente, della Smart fortwo. Sarà condotto in carcere dai militari. Non è il padre della piccola di 8 anni morta, Michelle Volpe, nel ribaltamento del mezzo.













