Usa, il lungo addio di Biden alla Casa Bianca. Le lacrime e l’attacco a Trump

L’attacco a Trump

«Non c’è posto negli Stati Uniti per la violenza politica. La democrazia ha prevalso e adesso deve essere mantenuta», ha dichiarato attaccando il suo rivale

in un discorso di 40 minuti. «Non si può amare il proprio Paese solo quando si vince», ha incalzato ribadendo che la minaccia del tycoon «è ancora viva e se perde si rischia un bagno di sangue». Per Biden il candidato repubblicano «è un bugiardo, un perdente e un criminale condannato. L’America è prospera e vincente. Non c’è nessun Paese al mondo che non pensi che l’America deve guidarlo». Il presidente ha anche detto che sta lavorando «24 ore su 24 per un cessate il fuoco» a Gaza e ammettendo che «chi protesta ha le sue ragioni».