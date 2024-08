Marano, la voce del cittadino: “striscione abusivo sorgono in città, possibile che nessuno controlli?”

“Gentile direttore, a Marano, nel paese dove tutto è possibile, capita anche che la gente si svegli la mattina e piazzi un manifesto pubblicitario, a carattere fisso, sulla staccionata di una terra privata, In maniera del tutto abusiva. Secondo lei è giusto nei confronti di coloro che pagano il canone per le tabelle pubblicitarie? Siamo in via Labriola”.

Alfredo (Marano)