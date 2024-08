Marano, lutto al Carlo Levi: morta la professoressa Cecere

2.140 Visite

E’ venuta a mancare, prematuramente, la professoressa Lina Cecere (foto in basso), madre di tre figli, da anni docente del Carlo Levi , la sua passione per l’insegnamento e la sua dedizione nei confronti degli studenti hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla. Ha dedicato la sua vita all’inclusione degli studenti con disabilità, lavorando instancabilmente per garantire che ricevessero le stesse opportunità educative degli altri. Il suo approccio empatico, la sua pazienza infinita e la sua capacità di adattare le lezioni alle esigenze di ciascuno hanno reso possibile una vera integrazione scolastica. Una persona eccezionale che lascia un vuoto che non si colmerà mai. Ci mancherà tantissimo

Sarai sempre nei nostri cuori.













