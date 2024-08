Estate da record per l’aeroporto di Capodichino: boom di voli, l’unica nota stonata il caos su Napoli nord

206 Visite

E’ un’altra estate dei record per l’aeroporto di Capodichino. Lo scalo partenopeo è diventato, a tutti gli effetti, quello di una capitale del turismo di livello continentale. Sono circa 300 i voli quotidiani, in questo periodo di picco del flusso aereo. Il mese di giugno, stando al report fornito dalla Gesac, è stato archiviato con un milione e 353mila passeggeri. Dato che corrisponde addirittura a un più 3,8 per cento di presenze rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. I viaggiatori sono stati ancora di più a luglio. E si arriverà a un milione e mezzo nell’agosto appena cominciato. In generale, rispetto all’anno scorso, tra arrivi e partenze, il trimestre estivo si assesterà su una crescita dei flussi del 3 per cento rispetto a quello del 2023. Da sottolineare con forza un dato, che emerge tra gli altri del dossier: 7 viaggiatori su 10 appartengono al segmento di traffico internazionale. Lo scalo napoletano, in sostanza, è il principale gateway del Mezzogiorno italiano. E non solo.

Unica nota stonata: i voli, in partenza, sorvolano ormai solo i comuni di Napoli nord. L’inquinamento acustico e non acustico non è mai stato monitorato. Le proteste ci sono, ma sono in pochi – qualche associazione – ad occuparsene sul serio.













