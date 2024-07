BRUCIA ROMA, INCENDIO A MONTE MARIO: EVACUATI UFFICI RAI

65 Visite

Maxi incendio alle pendici di Monte Mario a Roma, a ridosso della cittadella giudiziaria di piazzale Clodio e di via Teulada, dove si trova la sede della Rai. Il fumo nero e le fiamme, divampate nella tarda mattina di oggi, mercoledì 31 luglio, a un certo punto sono stati giudicati pericolosi al punto da evacuare alcuni uffici della televisione pubblica. E lo stesso ordine di evacuazione è stato poi esteso anche ad altre quattro palazzine presenti nella zona interessata dal rogo. Sconvolti i residenti. “Un incendio così non lo abbiamo mai visto“, ha dichiarato uno di loro all’AdnKronos.

A partire dalle 13 sono giunte sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco. Nel frattempo, la polizia ha chiuso tutte le strade di accesso alla zona della Panoramica e del Trionfale, anche attorno allo stadio Olimpico. Un modo per permettere ai soccorritori di contenere il rogo. Sul posto il sindaco Roberto Gualtieri. Le strade per cui è stata disposta la chiusura al traffico per consentire l’intervento degli elicotteri sono: viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Falcone e Borsellino, in entrambi i sensi di marcia, via Romeo Romei e via Faravelli. Chiusi anche lungotevere Oberdan e lungotevere della Vittoria.













