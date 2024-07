GDF NAPOLI: SEQUESTRATI 11 CHILI DI COCAINA. ARRESTATO UN CORRIERE. NEGLI ULTIMI 18 MESI SEQUESTRATE OLTRE 2,2 TONNELLATE DI SOSTANZA STUPEFACENTE E DENUNCIATE 279 PERSONE, DI CUI 89 ARRESTATE

279 Visite

Nell’ambito del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno sequestrato oltre 11 Kg. di cocaina pronti per essere distribuiti sul mercato illegale della città e della provincia.In particolare, durante un servizio predisposto lungo le arterie di accesso al capoluogo campano, i militari del

Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno individuato e sottoposto a ispezione, in una piazzola di sosta nei pressi dell’uscita autostradale di Santa Maria Capua Vetere (CE), un’autovettura condotta da un uomo di nazionalità albanese, il quale denotava un eccessivo stato d’ansia, alla vista dei finanzieri.

Conseguentemente, il soggetto è stato condotto presso gli uffici del Reparto dove, all’esito di una accurata perquisizione del veicolo, sono stati rinvenuti 10 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 11,793 Kg, abilmente occultati in vani ricavati nel bagagliaio posteriore e nella consolle centrale del mezzo. Il corriere, colto in flagranza di reato, è stato tratto in arresto per traffico di sostanze stupefacenti e associato alla

Casa Circondariale di Napoli – Poggioreale. Il narcotico, qualora immesso sul mercato clandestino, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali campane un illecito profitto di oltre un milione di euro.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews