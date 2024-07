Vomero, via Cimarosa: la strada più dissestata del quartiere collinare

88 Visite

Cosa aspetta l‘’amministrazione comunale per intervenire con i necessari quanti urgenti interventi di riqualificazione?

“ Inaccettabile che, nonostante le pessime condizioni di una delle principali e più trafficate arterie, non si procede a riqualificarla. Cosa si aspetta? Intanto i residenti segnalano che, al passaggio dei mezzi pesanti, i fabbricati sono soggetti a continue sollecitazioni. È auspicabile che l’amministrazione comunale partenopea intervenga in tempi rapidi “. È l’ennesimo intervento di Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, per sollecitare lavori non più dilazionabili per la riqualificazione di via Cimarosa, uno dei più importanti assi viari per la viabilità del quartiere collinare partenopeo.

“ Proprio lungo tale arteria – ricorda Capodanno – anni addietro si aprì una voragine che stava per inghiottire un passante, salvatosi per mera fortuna “.

“ Peraltro – sottolinea Capodanno – è un quarto di secolo, da quando nel 1999 fu creata l’isola pedonale di via Scarlatti, che via Cimarosa sopporta una mole di traffico notevole con i flussi, anche di mezzi pesanti, autobus compresi, che provengono sia da via Cilea che da via Aniello Falcone. Una strada dunque che avrebbe bisogno di continui monitoraggi e d’idonea costante manutenzione ma che invece versa da tempo in uno stato di evidente abbandono. Non vorrei che per intervenire dovessimo trovarci al cospetto dell’ennesimo













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews