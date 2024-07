Harris sfiderà Trump? I dem divisi: ecco chi la critica e perché

265 Visite

Joe Biden ha concretizzato l’ipotesi di farsi sostituire da Kamala Harris, attuale vicepresidente degli Stati Uniti. Secondo Biden, come ha ripetuto nell’ultima settimana e anche dopo l’attentato a Donald Trump, Harris ha tutte le carte in regola per fare il presidente.

L’assalto di Trump

Non della stessa opinione il rivale, ovviamente, che in più occasioni l’ha definita «completamente incompetente» e «disastrosa». Già nel marzo 2021, appena insediata al ruolo, Donald Trump di lei aveva detto: «Non penso che Kamala Harris sia all’altezza del compito. Non credo che lo sia mai stata». Secondo il New York Times, inoltre, la campagna di Donald Trump sta preparando un grande sforzo per «attaccare la vicepresidente Kamala Harris appena il presidente Biden deciderà di farsi da parte come candidato democratico, inclusa un’ondata di manifesti e meme incentrati sui suoi passi falsi da vicepresidente e da procuratore della California». Ma capiamo quali sono le critiche che le vengono fatte e quali sono stati i «punti di forza» della sua vicepresidenza finora.

Il presidente Joe Biden e il suo vice Kamala Harris vengono omaggiati di due maglie dai Las Vegas Aces, vincitrici del campionato di basket femminile, lo scorso 9 maggio alla Casa Bianca.

Le critiche dei democratici

Se le critiche di Trump non sono una sorpresa, nonostante il suo successo come prima donna, prima afroamericana e prima asiatica americana a ricoprire la carica di vicepresidente, anche molti democratici hanno espresso critiche significative riguardo alla sua capacità di assumere la presidenza. Che cosa si contesta a Harris? Si va dalla mancanza di esperienza e di leadership, alle sue scarse abilità di comunicazione, alla lentezza nell’affrontare le crisi. Harris ha un curriculum impressionante come ex procuratore generale della California e senatrice degli Stati Uniti, ma è stata spesso attaccata per le sue mosse da vicepresidente. Per molti dem non è «abbastanza di sinistra», perché non ha insistito in modo più duro sul New Green Deal e sull’assistenza sanitaria per tutti, ma neanche su una più dura riforma delle polizia dopo la morte di George Floyd. Va notato che i repubblicani, sugli stessi temi, la criticano in quanto «estremista», al contrario.

Il primo appunto, su tutti, riguarda però la questione dell’immigrazione al confine tra Stati Uniti e Messico. Famosa l’uscita usata per convincere i migranti a fermarsi, nel giugno 2021: «non venite negli Usa. Chi verrà, sarà rimandato indietro. Continueremo a rafforzare le nostre leggi e mettere in sicurezza la nostra frontiera», poi criticatissima da ogni parte. Appena nominata responsabile di quel complicato capitolo, inoltre Harris non sarebbe poi andata tempestivamente sul confine, per capire da vicino che cosa succedeva, quindi molti l’hanno giudicata poco intraprendente. E anche i vari incontri con i leader dei Paesi dell’America Centrale, come Guatemala, El Salvador e Honduras, per affrontare le cause profonde della migrazione, non hanno prodotto risultati significativi sui flussi.

Anche durante il ritiro dall’Afghanistan nell’estate del 2021, molti hanno notato la sua assenza dalla scena pubblica. Forse perché in campagna elettorale alle primarie aveva sostenuto sì il ritiro delle truppe ma anche di voler «proteggere le conquiste che sono state fatte per le donne afghane».













