Biden si ritira dopo le pressioni interne, sosterrà l’estremista di sinistra Kamala Harris

Joe Biden si è ritirato dalle elezioni presidenziali statunitensi e ha lanciato la vicepresidente Kamala Harris come nuova candidata del Partito Democratico, con una mossa sorprendente che mette a rischio la corsa alla Casa Bianca del 2024. O forse la mette al sicuro, lo si capirà nei prossimi giorni. L’ottantunenne Biden si è dunque fatto da parte dopo settimane di pressioni dei democratici a seguito di una disastrosa performance nei dibattiti, che avevano determinato uno sconvolgimento senza precedenti nell’ultimo miglio di una corsa per le presidenziali. I sondaggi degli ultimi giorni erano impietosi. “Ho sempre avuto l’intenzione di chiedere la rielezione, ma ritengo che sia nell’interesse del mio partito e del Paese farmi da parte e concentrarmi esclusivamente sull’adempimento dei miei doveri di Presidente per il resto del mio mandato”, ha dichiarato Biden in una lettera su X. Biden e’ ancora convalescente a causa del covid e sta trascorrendo questo periodo nella sua casa al mare nel Delaware.

Il sostegno a Kamal Harris

Il presidente ha assicurato che “nel corso della settimana parlerà alla nazione in modo piu’ dettagliato” della sua decisione. Biden ha aggiunto di appoggiare Harris, che e’ la prima vicepresidente donna, nera e sud-asiatica nella storia degli Stati Uniti e che ora puntera’ a diventare il primo comandante in capo donna. “Voglio offrire il mio pieno sostegno e la mia approvazione a Kamala come candidato del nostro partito quest’anno”, ha detto Biden su X. ‘Democratici – e’ tempo di unirsi e battere Trump. Facciamolo'”. Biden è stato il primo presidente nella storia degli Stati Uniti a ritirarsi così tardi da una corsa elettorale, e il primo a ritirarsi a causa di preoccupazioni sulla sua lucidita’ mentale e sulla sua salute. Per tre settimane Joe Biden ha resistito alle richieste di dimettersi dopo lo shock del dibattito del 27 giugno, insistendo a un certo punto che solo il “Signore Onnipotente” avrebbe potuto convincerlo a ritirarsi e cercando di dimostrare di essere all’altezza del compito. Biden ha rilasciato una serie di interviste e quella che e’ stata presentata come una conferenza stampa “da grandi”, in cui ha risposto a numerose domande, ma ha fatto altre gaffe, tra cui quella di chiamare Harris “Vicepresidente Trump”.