Napoli, sbarco di migranti: arrestati 4 scafisti

La polizia ha fermato ieri a Napoli tre cittadini sudanesi di 20, 22 e 26 anni e un cittadino del Ciad di 21 anni, gravemente indiziati del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in relazione allo sbarco, avvenuto stamani presso il porto della città, di 55 migranti libici, soccorsi dalla nave Ocean Viking, della Ong Sos Mediterranee

Il personale della squadra mobile li ha individuato i quattro presunti scafisti dopo avere ispezionato i cellulari in loro possesso. Al termine degli adempimenti di rito, i fermati sono stati accompagnati presso il carcere di Poggioreale, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

Le operazioni di sbarco della nave, che aveva attraccato al porto di Napoli poco dopo le 9 di questa mattina, si erano concluse nel primo pomeriggio e i 55 migranti erano stati tutti trasferiti al centro dell’Ospedale del Mare dove poi sarebbero state effettuate le analisi di rito. Ma qualcosa non quadrava. Tanto è vero che la polizia ha chiesto i cellulari dei quattro uomini per analizzare i messaggi. Non si capisce se ci sia stata una segnalazione oppure se gli agenti si sono insospettiti per alcuni atteggiamenti fuori dai canoni convenzionali.