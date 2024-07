Per i media Usa Biden lascerà dopo visita di Netanyahu. Ma lui annuncia che torna in campagna elettorale

158 Visite

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden invita il partito all’unità e tenta di resistere alle richieste di farsi da parte nella corsa alla Casa Bianca. Anzi il combattivo Biden ha addirittura annunciato che tornerà in campagna elettorale già dalla prossima settimana. Ma i media continuano a riportare indiscrezioni su una sua possibile rinuncia dopo il pressing di molti esponenti dei Democratici preoccupati non solo per le scarse donazioni alla campagna elettorale, ma anche per i sondaggi che vedono il rivale Donald Trump in vantaggio. Prima i maggiori organi di informazione parlavano di un annuncio subito dopo la convention repubblicana, mentre ora scrivono che la rinuncia potrebbe invece arrivare dopo la visita a Washington del premier israeliano Benjamin Netanyahu, atteso per mercoledì al Congresso dove terrà un discorso. L’ipotesi viene avanzata dal New York Times che cita alcuni consiglieri del presidente che considerano i rapporti tesi su Gaza con Netanyahu, atteso lunedì alla Casa Bianca. Biden non vorrebbe presentarsi senza un ruolo al premier israeliano.

L’ex speaker della Camera Nancy Pelosi intanto auspica un processo politico ‘aperto’ per scegliere il candidato alla presidenza degli Stati Uniti, nel caso in cui Joe Biden dovesse rinunciare alla corsa. E’ quanto riporta Politico citando alcune fonti che riferiscono l’idea di Pelosi esposta a un gruppo di esponenti democratici lo scorso 10 luglio. Dunque si opterebbe per una procedura ‘aperta’ che metterebbe al riparo la probabile candidatura di Kamala Harris da critiche legate a una scelta ‘rapida’ che potrebbe influire negativamente sugli elettori.

Sempre secondo le indiscrezioni di Politico, gli alleati di Kamala Harris sarebbero già al lavoro per assicurarsi che la vicepresidente sia la prescelta nel caso in cui Biden decidesse – sollecitato su più fronti – di fare un passo indietro. La campagna ombra comunque – scrive ancora Politico – è complicata dal poco tempo a disposizione e dai dubbi del partito su Harris e la sua capacità di vincere contro Donald Trump.













